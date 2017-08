Polen kræver følgebil ved transport af risikobetonede produkter

Onsdag 2. august 2017 kl: 12:29

Af: Redaktionen Flere transportører har henvendt sig til ITD, efter at de har haft transporter, der er blevet holdt tilbage ved grænsen til Polen, fordi de polske told- og skattemyndigheder har vurderet, at transporterne skulle eskorteres i konvoj. Ifølge de polske myndigheder har visse olieprodukter (vegetabilske) været forbundet med øget risiko for misbrug eller svindel.





Chaufførerne har i disse tilfælde fået en skriftlig afgørelse i hånden og har ikke fået tilladelse til at krydse grænsen til Polen, før en følgebil blev bestilt og kunne ledsage transporten til, fra eller gennem Polen.





Denne nye praksis kommer i forlængelse af, at de polske told- og skattemyndigheder i foråret introducerede krav om, at transport af sensitivt gods til og fra samt gennem Polen skal indberettes i et elektronisk register. Det betyder, at transportørerne skal udfylde oplysninger om hver enkelt transport samt holde registreringerne opdateret. ITD oplyser, at listen udvides med yderligere CN-numre 21. september i år.







Ifølge ITD er det nye polske praksis uforholdsmæssigt byrdefuldt for erhvervslivet.







- Vi mener, at det er stærkt problematisk, at Polen vælger at indføre endnu flere nationale særregler, der pålægger erhvervslivet yderligere omkostninger og forpligtelser i forbindelse med transporter af visse godstyper. Set fra vores kant er det nye regelsæt med til at øge de administrative byrder for et erhverv, der i forvejen er tungt reguleret, siger Camilla Wiig, der er specialkonsulent i ITD.





- Løsningen er ikke flere nationale særregler, men i stedet en harmoniseret tilgang på tværs af landegrænser. Eventuelle smuthuller bør udbedres i EU frem for i de enkelte medlemslande. Derfor tager vi også kontakte til den internationale transportorganisation, IRU, samt de polske myndigheder, siger hun videre.





Krav om følgebil

De polske told- og skattemyndigheder kan vurdere, at visse produkter er forbundet med øget risiko for misbrug eller svindel. Chaufføren får herefter en skriftlig afgørelse på, at transporten pålægges krav om følgebil i konvoj. Chaufføren har ikke tilladelse til at udføre transporten, før en følgebil er blevet bestilt og kan ledsage transporten til, fra eller gennem Polen.





Ifølge ITD er det endnu uklart i hvilke tilfælde, der er krav om, at transporterne skal foregå i konvoj.





Afsender, modtager, transportører og chauffører er pålagt visse forpligtelser. Ved eksport fra Polen skal den virksomhed i Polen, der eksporterer godset, lave en indberetning. Ved import til Polen skal modtager i Polen lave en indberetning. Derudover skal transportøren altid indberette alle transporter på polsk territorium, også transit, hvis ”sensitive” produkter transporteres. Det skal ske, inden transporten påbegyndes. Hvis transporten ikke gennemføres, skal dette også indberettes. Hver transport tildeles et unikt referencenummer i e-Carriage. Transportøren skal videregive dette referencenummer til chaufføren. Transporten må ikke udføres, hvis man ikke modtager et referencenummer.

Der udstedes bøder for overtrædelse af indberetningspligten på transport af sensitive varer. Det er derfor vigtigt, at afsender, transportør, chauffør og modtager af de pågældende produkter sætter sig ind i de nye regler.

Interesserede kan finde en liste over de “sensitive” produkter her:





Indberetning af transporterne skal ske via den polske web-side - https://puesc.gov.pl/en/e-przewoz - der kan findes her:





Web-siden findes i en polsk, engelsk, tysk, fransk, russisk og ungarsk udgave.











