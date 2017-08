Forsikringsmægler får ny mand fra transportorganisation

Onsdag 2. august 2017 kl: 11:15

Om Söderberg & Partners

Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være en af Nordens førende, uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter

Koncernen har i dag over 1650 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden

Söderberg & Partners’ vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til kunderne samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen

Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning



Af: Redaktionen Antallet af udbydere af transportforsikringer er over de seneste år steget fra først og fremmest at bestå af to større aktører til at der i dag er mange flere aktører og udenlandske selskaber, som vil ind på det danske transportmarked. Det betyder ifølge Söderberg & Partners, at det i dag er langt mere interessant for kunderne at benytte en forsikringsmægler.- Det er tydeligt for hele branchen at Söderberg & Partners har øje for tendensen og satser hårdt på transportsegmentet, og derfor har samlet nogle af de mest kompetente forsikringseksperter indenfor transport. Med deres kompetencer kan Söderberg & Partners give kunderne merværdi i hverdagen. Her gælder ikke kun en udbudsrunde, men også rådgivning i forbindelse med skadesbehandling med specialer indenfor reglerne NSAB og CMR, servicering heraf og tilgængelighed som er væsentlig når skaden er sket, siger Allan Thomsen og forklarer, at det for ham har været et naturligt valg at blive en del af den forsikringsmæglervirksomhed, som har markeret sig tydeligt med et rendyrket transportkoncept og analysebaseret rådgivning siden de kørte ind på transportområdet i september sidste år.Allan Thomsen har i over 30 år haft tilknytning til transportbranchen, og de seneste 16 år har han haft ansvar for formidling af erhvervsforsikringer til transportsegmentet hos ITD Forsikringsservice.- Allan Thomsen har de seneste år været en væsentlig medspiller i udviklingen af forsikringsprodukter til de virksomheder, der har grænseoverskridende interesser i Europa. En efterspørgsel som vi hos Söderberg og Partners også har mærket til, og vi er i den grad glade for igen at kunne opruste, og denne gang med Allans erfaring og kendskab til den del af transportbranchen. Vores kunder vil have helhedsløsninger og gerne kun ét sted, hvor de skal henvende sig, siger partner Pelle Bo Jensen.Sideløbende med Allan Thomsens start hos Söderberg & Partners tirsdag bliver helhedsløsninger til transportbranchen og one-point-of-contact understreget som et af mæglervirksomhedens strategiske indsatsområder. Samtidig ser man på udvidelse i form af nye partneraftaler.