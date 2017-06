Kolding Havn har øget sikkerheden

Fredag 2. juni 2017 kl: 11:53

Af: Redaktionen - Vi har gjort en indsats for yderligere at skærpe sikkerheden for alle, som færdes på havnen - vores egne medarbejdere og alle andre, hvor deres job med transport bringer dem til Kolding Havn. Vi må heller ikke glemme de mange gæster på havnen, som kommer i deres fritid: fiskerne og de mange som tager en gåtur ved havnebassinet. Det er en trafik af personer, som i fremtiden kan øges dramatisk, når inderhavnen udvikles til café- og shoppingmiljø, siger Kjeld Kjeldsen, der er formand for Kolding Havn.- Vores indsats for sikkerheden har været både systematisk og synlig. Der er opsat redningskranse fra Trygfonden, der er gulmalede stiger fra havnebassinet tilbage til sikkerheden på kajen og endelig er der opsat nye skilte, som angiver en position på havnen, så redningskøretøjer hurtigt kan finde frem, når man ringer 112, siger han videre.Statistikken siger, at der i gennemsnit sker én fatal drukneulykke i Danmark hver uge. Hver fjerde drukneulykke sker i havne, hvilket er på samme niveau som ulykker på åbent vand.- Det er tre indsatser, som hver især bidrager til større personsikkerhed på havnen og især forebygger drukneulykker. Det er et område, som vi løbende arbejder med og det er godt, at det er blevet mere synligt på havnen, så fokus er på at færdes trygt, siger Kjeld Kjeldsen.