Miljø- og logistikgruppe fra Sjælland køber op i Trekantsområdet

Fredag 2. juni 2017 kl: 11:43

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen - Vi arbejder målrettet på at understøtte bæredygtig byudvikling og vil være til stede i alle større byområder. Lotra passer perfekt ind i helheden, fordi virksomheden lige som Reconor tilbyder en totalløsning med både indsamling og behandling af alle former for jord- og bygningsaffald, siger administrerende direktør i Reconor-gruppen, Carsten Fich.Han peger på, at med Lotra får Reconor et stærkt brohoved i Trekantsområdet, så Reconor kan realisere nye muligheder.Reconor håndterer hvert år over 2 millioner ton affald, hvor kun 0,12 procent går til deponering. Resten genanvendes som nye ressourcer til for eksempel ballast, støjvolde, gipsplader, varme og strøm.- Vi ser klare tegn på, at markedet vokser, fordi byggeriet er i vækst og den cirkulære økonomi i stigende grad på dagsordenen, siger Carsten Fich og fortsætter:- Dansk byggeri ønsker ansvarlige og miljøsikre løsninger, og kravene til it-systemer og dokumentation stiger markant. Det kræver investeringer. Derfor forventer vi en fortsat konsolidering i branchen i retning af flere større enheder og bedre kapacitetsudnyttelse.Mange af de større kunder efterspørger ifølge Carsten Fich samme løsninger på tværs af landet.- Det kan vi levere på en helt ny måde nu, og vi inviterer gerne flere indenfor, siger Carsten Fich.Administrerende direktør Lars Holger Hansen, der etablerede Lotra i 2000, fortsætter efter Reconors opkøb som direktør for afdelingen i Kolding og bliver samtidigt direktør for Reconor’s vestdanske forretningsenhed, der også omfatter en miljøplads i Aarhus.- Vi ser frem til at blive en del af en større, landsdækkende virksomhed, som vi kender godt og har samarbejdet med i adskillige år. Sammen kan vi tilbyde kunderne endnu flere muligheder inden for logistik, transport og genanvendelse. Det glæder vi os til, siger Lars Holger Hansen.Reconor-gruppen består af City Container, Norrecco og Grus Direkte. Efter opkøbet af Lotra omfatter Reconor-gruppen ca. 340 medarbejdere, der arbejder fra ti steder fordelt over hele landet. Virksomheden har hovedsæde i Farum.Parterne er enige om ikke at fortælle, hvad Reconor-gruppen har betalt for Lotra i Kolding.Et opslag i Lotra A/S’ regnskaber viser, at selskabet kørte ud af 2016 med et positivt resultat på 855.000 kroner efter skat. Bruttofortjenesten var på 29,2 millioner kroner, mens egenkapitalen ved årsskiftet var på 13,4 millioner kroner. Balancen var på 56,4 millioner kroner.Lotra A/S har vist overskud de seneste fem år.