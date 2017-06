Lastbilkontrol førte til store bøder

Fredag 2. juni 2017 kl: 09:45

Politiet fandt også andre lovovertrædelser



Om Tungvognscenter Syd

Tungvogncenter Syd er ét af tre tungvognscentre i Danmark, som alle varetager den operative kontrol af tunge køretøjer. Tungvognscenter Syds arbejdsområde er primært varetagelse af den operative vejsidekontrol, der omhandler kontrol af lastbiler, busser samt traktorer og landbrugsredskaber på vejnettet. Opgaverne er blandt andet kontrol af køre- og hviletid, farligt gods, særtransporter, miljøfarligt affald, overholdelses af miljøzoner, dyretransporter samt cabotagekørsel

Tungvognscenter Syd har base i Sydøstjyllands Politi, hvor de cirka 30 medarbejdere dækker et geografisk område svarende til tre politikredse: Fyns Politi, Syd- og Sønderjyllands Politi samt Sydøstjyllands Politi. Tungvognscenter Syd ledes af politikommissær Stig Simonsen

Af: Jesper Christensen Politifolk fra Tungvognscenter Syd kontrollerede i alt 23 lastbiler - I 9 lastbiler var der manipuleret med lastbilernes lovpligtige AdBlue-anlæg, der doserer væsken AdBlue fra en særlig tank på lastbilen til udstødningssystem for at omdanne skadelige NOx’er til uskadeligt kvælstof og vanddamp.Politiet har tidligere konstateret - og konstaterede igen ved kontrollen tirsdag og onsdag - at nogle vognmænd benytter en særlig boks eller emulator, som vildleder den teknologi, som skal tilføre AdBlue. PÅ den måde, kan vognmændene spare udgiften til AdBlue - unde AdBlue kan man spare cirka 7 øre pr. kilometer på udgiftkontoen.De ni lastbiler og deres chauffører var fra vognmandsvirksomheder i Litauen, Rumænien, Bulgarien, Polen og Makedonien. Da der er tale om udlændinge, skal der betales en sikkerhedsstillelse på bødebeløbet, inden køretøjerne kan frigives. I de fleste af de ni sager ønskede vognmændene ifølge politiet ikke sagen indbragt for retten og betalte derfor bøden med det samme.Tungvognscenter Syd peger på, at når der er tale om manipulation af AdBlue-anlæg, skal det pågældende køretøj på værksted for at få repareret og lovliggjort det manipulerede anlæg, inden det får lov ti at køre videre.Tungvognscenter Syd oplyser, at der endnu ikke er fundet AdBlue-manipulerede lastbiler med danske nummerplader på kofangerne.- En makedonsk chauffør havde ikke den lovpligtige førerattest. Det er en overtrædelse, der takseres til 35.000 kroner. En anden lastbil havde monteret et analogt kontrolapparat, selvom lastbilen skulle være monteret med et digitalt kontrolapparat til køre- hviletider. Det udløste en bøde på 6.000 kroner. Yderligere fandtes der overtrædelser af køre- hviletidsreglerne hos en af de chauffører, der blev taget for AdBlue-manipulation, siger politikommissær og leder af Tungvognscenter Syd, Stig Simonsen.







Billedet viser de beslaglagte og afmonterede emulatorer, som anvendes ved manipulation af AdBlue-anlæg.



