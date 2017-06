USA vil ud af FN's klima-aftale

Fredag 2. juni 2017 kl: 09:24

Af: Jesper Christensen Den amerikanske præsident Donald Trump meddelte torsdag, at han vil trække USA ud af aftalen. Da USA har ratificeret aftalen, vil det tage mindst fire år.









President Donald Trump's beslutning blev straks kritiseret af eksempelvis store amerikanske virksomheder - og delstater.









Virksomheder og en række delstater i USA vil fortsætte deres arbejde med at følge klima-aftalen fra Paris, selvom præsidenten har besluttet, at USA som sådan ikke skal være med.









Donald Trump betegnede torsdag aftalen som dårlig for USA. Han vil have aftalen genforhandlet, så USA skal yde mindre. Donald Trump vil have en aftale, hvor byrderne og ansvaret bliver fordelt ligeligt på tværs af verdens lande.









USA's ønske om at få genforhandlet aftalen blev torsdag mødt med afvisning fra blandt andre Tyskland, Frankrig og Italien. I en fælles erklæring peger de tre lande på, at klimaaftalen ikke kan genforhandles.









Et af de lande, der har tilsluttet sig klimaaftalen fra Paris, er Kina. Verdens folkerigeste land har de senere år skåret ned på sit forbrug af kul for at begrænse forureningen, som har belastet sundheden i mange af Kina's byer.









USA eksporterer kul - og har kunnet mærke den faldende efterspørgsel fra Kina.





Rusland har også tilsluttet sig klima-aftalen fra Paris.









her: Interesserede kan se listen over lande, der har tilsluttet sig aftalen,

















