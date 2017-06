Regioner: Regeringsudspil truer hver tredje regionalbus

Torsdag 1. juni 2017 kl: 11:24

Kollektiv trafik på landet er i fare



En stor del af pengene er støtte til busser og tog

Af: Redaktionen - Hvis forslaget gennemføres, vil det ramme den kollektive trafik i yderområderne. Det er stik imod regeringens eget ønske om at styrke Danmarks yderområder, siger Stephanie Lose, næstformand i Danske Regioner.Regeringen lægger op til at spare 10 procent på det regionale udviklingsområde. Det svarer til næsten 80 mio. kroners besparelse hvert år fra 2019-21. Beløbet vil skulle findes på områder som kollektiv trafik og bekæmpelse af jordforurening. Det skriver Danske Regioner.Spareplanen fra regeringen og reaktionen fra Stephanie Lose falder forud for det næste forhandlingsmøde om regionernes økonomi i 2018. Regeringen og Danske regioner mødes torsdag den 1. juni i Finansministeriet.-Vi vil være nødt til at prioritere, og hvis vi finder pengene på bus-området, kommer det til at gå ud over en tredjedel af ruterne. Vi vil være nødt til at rette blikket mod de ruter ude på landet, hvor der er færrest passagerer, og det vil vi selvfølgelig meget nødigt. Regionerne vil ikke afvikle, men udvikle udkants- og vandkantsdanmark, siger Stephanie Lose.-Hvad enten det går ud over kollektiv trafik eller grunde med jord, der er forurenet, så er det her et rigtig dårligt udspil, lyder det fra næstformanden for Danske Regioner.Finansminister Kristian Jensen skriver i et svar til Jyllands-Posten, at den kollektive trafik kun er ét af flere områder, der skal ses på, og at regeringen ikke har lagt sig fast på bestemte løsninger.-Derfor er der ikke lagt op til, at pengene skal findes på busområdet, med mindre det er en løsning, som regionerne selv spiller ind med, hedder det i svaret til avisen.Til det siger Stephanie Lose:-Det klinger bare lidt hult. Regeringens udspil går ud på, at erhvervsområdet ikke er omfattet. Det er den øvrige pulje til regional udvikling, som regeringen vil spare på. Og her går stort set alle pengene til netop busser, lokale tog og jordforureningsområdet. Så det er umuligt ikke at ramme den kollektive trafik.