Transport Vest åbner om to uger

Torsdag 1. juni 2017 kl: 09:30

Af: Redaktionen - Vi etablerede messen som en pendant til Transport Øst i københavnsområdet, og den første udgave af Transport Vest viste, at der er mange udstillere, der har savnet et fagligt mødested i Østjylland. Så vi tror på, at udstillingen kan få fast fodfæste og vokse i år og de kommende år, siger Jeanette Routhe, der er direktør i Danske Transport Medier, der står bag arrangementet.







Omkring 50 udstillere deltog i den første udgave af Transport Vest, og igen i år vil en bred vifte af udstillere, heriblandt forhandlere af lastbiler, trailer, kraner, dæk, opbygninger, uddannelse, finansiering og rådgivning være klar på messeområdet.







Åbningstiderne er lørdag kl. 10-17 og søndag kl. 10-15. Der er gratis parkering lige ved området.









Entréen er 50 kroner - børn under 12 er gratis.





Transport Vest blev afholdt første gang i juni sidste år.



