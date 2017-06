Volvo Trucks hylder vejenes arbejdsheste

Torsdag 1. juni 2017 kl: 09:13

High Mileage Award går til de lastvogne, der har kørt over 1.000.000 kilometer.

Af: Redaktionen Det er lastvognen, der kvalificerer sig til High Mileage Award, og dermed bliver en del af den eksklusive klub. Ejeren af bilen kan blandt andet modtage et emblem, der kan sættes på lastbilen, samt et diplom til at hænge på kontoret eller værkstedet.- Vores mål med udnævnelserne og klubben er først og fremmest at anerkende de ældre Volvo-lastbiler, der kører på vejene, og fremhæve og dele de gode historier, udtaler Jan Scheel, der er servicemarkedsdirektør hos Volvo Danmark.- Vi ved, at der ikke er så mange af dem, men de, der findes, skyldes - udover lastbilens kvalitet - i høj grad en ejer, der har passet rigtig godt på bilen - det vil vi gerne hylde, siger han.Ejere af lastbiler med over 1.000.000 km på bagen kan tilmelde deres Volvo-lastbil på Volvo Trucks danske web-side.