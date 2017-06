Vognmand i Vissenbjerg valgte økonomisk

Onsdag 31. maj 2017 kl: 12:57

Af: Redaktionen Stentransporten Vissenbjerg distribuerer gods, som kræver kran til af- og pålæsning og hejsning af forskellige emner. Hoveddelen af alle aktiviteter udgøres af transporter med porebeton, kalksandsten, tagsten, klinker og sphagnum.



I forbindelse med købet af den nye lastbil valgte Heine Pedersen også at få koblet en såkaldt Ecolution-løsning på bilen, så han kan køre så brændstoføkonomisk som muligt.





- En kombination af de rigtige specifikationer på lastbilen, chaufførtræning og løbende vedligeholdelse gør, at Scania tør gå ud og love store brændstofbesparelser, når en kunde vælger dette koncept, siger Ecolution Manager Erling Petersen.





På Heine Pedersens nye lastbil er der monteret en værktøjskasse og aluplader, som er blevet elokseret. Der er sat kamera, lyskasse, slingrelygter, militærstik og tre ekstra lygter i solskærmen. Desuden er der monteret en såkaldt "Norgesbagende", der er et stykke kraftigt fladjern bagpå trækkeren, som beskytter bagenden mod at blive beskadiget ved tilkobling af trailere.





For at undgå unødige driftstop og udgifter har Stentransporten tilkøbt en skræddersyet serviceaftale, så lastbilen fremover bliver indkaldt til service baseret på kørselsmønster og de driftsdata, som lastbilen sender fra den monterede Communicator-boks. Vognmanden har som ekstra service valgt Scanias udvidede drivline reklamationsret, der gælder i ti år.





Den nye tre-akslede Scania S 500 A6x2 er finansieret med en finansiel leasing aftale med fast rente via Scania’s eget finansieringsselskab Scania Finans. Stentransporten Vissenbjerg betaler for anvendelsen med en fast leasingydelse pr. måned. Når løbetiden nærmer sig sin slutning, får virksomheden mulighed for at købe lastbilen til en favorabel restværdi.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.