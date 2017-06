Folketinget har afskaffet store bøder for sjusk

Onsdag 31. maj 2017 kl: 09:50

Af: Redaktionen Med loven ændres regler for frakendelse af føreretten også, så chauffører ikke fremover mister deres kørekort til privatbil, hvis de bliver frakendt deres førerret for overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid eller overlæs med lastbil eller bus.





Brancheorganisationen DI Transport peger på, at de nye regler, som et stort flertal i Folketinget stemte for, er gennemført på baggrund af et samlet oplæg fra transportbranchen.









- Vi er meget glade for, at det er et bredt flertal i Folketinget, som støtter transportbranchen og nu får skabt mere rimelighed i bøderne, siger chefkonsulent Rune Noack fra DI Transport.









- Vi er især begejstret for, at vi får gjort op med de alt høje sjuskebøder, der har været med til at skræmme chauffører væk fra branchen, siger Rune Noack videre.









Han tager det som et skulderklap til landtransportbranchen, at et stort folketingsflertal stemte ændringerne i gennem.









- For når det er lykkes med noget så sjældent, som at sætte bøderne ned, så skyldes det ikke mindste den store indsats som transportvirksomhederne gør hver eneste dag i forhold til at holde styre på reglerne om køre- og hviletid, siger Rune Noack.







De nye regler træder i kraft 1. juli 2017.







