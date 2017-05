Mors-vognmand forkæler chauffør

Af: Redaktionen Med den nye Scania R 580 A 6x2, der er af nyeste generation, råder vognmand Jesper Saaby over fire lastbiler - et par hejseladsbiler, hvoraf han selv kører i den ene, en trækker til gylletransport og så den nye tre-akslede Scania, der blandt andet skal køre med asfalt i sommerhalvåret og blandet speditionskørsel uden for asfaltsæsonen.Bilen er opbygget hos Stiholt i Thisted med hydraulikanlæg, komplet alu-afdækning, lodret værktøjsskab bag førerhuset, høj galge, baglygtebjælke under tagspoileren og bagkofanger.Totallak i Thisted har stået for lakeringen, mens BJ Autopolstring i Padborg indvendigt har givet førerhuset en omgang gammeldags bus-plys og knap-polstring af førerhusets sidebeklædning og loft.Ud over V8’eren, der yder 580 hk består drivlinen af en 12+2 gearkasse med overgear og integreret retarder plus en forstærket bagtøj med 3,42:1 i udveksling.Lastbilsælger Lars Pedersen fra Stiholts Thisted-afdeling er bagmand for handlen med Lars Saaby, der også omfatter en såkaldt Drivline+ serviceaftale inklusiv udvidet drivlinedækning med løbetid på op til 10 år eller 1,2 millioner kilometer.