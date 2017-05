Bussen er ladt op til en elektrisk fremtid

Tirsdag 30. maj 2017 kl: 11:28

Af: Jesper Christensen

Rækken af busser, som VDL have linet op, bestod både af dieselbusser og el-busser. VDL leverer ligesom langt de fleste andre producenter hovedsageligt dieseldrevne busser. Men den hollandske producent har set, hvad vej udviklingen går - og har selv været med til at skubbe i den retning. Fremtiden er elektrisk, lyder det klart og tydeligt fra folkene hos VDL. Derfor var det især muligheden for at køre elektrisk, der tiltrak sig opmærksomheden.









