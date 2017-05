Vognmand i Valby valgte Volvo

Tirsdag 30. maj 2017 kl: 10:14

Af: Redaktionen Lastvognen er leveret med Globetrotter XL førerhus, I-Shift med dobbeltkobling, intelligent fartpilot, I-See, Xenonlys, My Truck app, fuld luftaffjedring med mere.Volvo Truck Center Viborg har stået for opbygningen, mens FL Buur har stået for indretningen af førerhuset.Bilen er solgt og leveret at salgskonsulent Nicki Rasch fra Volvo Truck Center i Taastrup.Arlington i Valby udfører transportopgaver med to- og tre-akslede biler. Virksomheden har blandt andet specialiseret sig i transportløsninger til underholdningsbranchen, hvor Arlington eksempelvis tilbyder praktiske lagerløsninger af scenografi og teknisk udstyr.Arlington tilbyder også håndtering af kemiaffald og salg af emballager på Sjælland.















