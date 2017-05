Kranen kan løfte pallerne af vognen

Mandag 29. maj 2017 kl: 12:21

Af: Redaktionen Hadsten Tip-Service A/S har stået for monteringen af kranen og opbygningen af bilen, som blandt andet omfatter udtrækskasser, 6,30 meter lad plus 2,10 meter udskydelig bagende, indbygget palle-gaffelholder og kurv. Opbygningen i Hadsten er sket i et tæt og konstruktivt samarbejde mellem Henrik Andersen og Hadsten Tip-Service A/S, hvilket har udløst mange personlige detaljer, så det færdige produkt er blevet, som vognmand Henrik Andersen ønskede.Lastbilens kran - en Palfinger PK 92002-SH med otte hydrauliske udskud i hovedarmen, og seks hydrauliske plus to manuelle udskud i fly-jiben - har et lodret spænd på 39,8 meter. Den er udrustet med blandt andet P-fold, der betyder, at kranen nemt kan foldes ud og ind via den tilhørende fjernbetjening.Henrik Andersen stiftede sit vognmandsfirma i 2002 og har i dag fire lastbiler, som udfører forskellige opgaver i det midtjyske område. Blandt opgaverne er kranservice, specialtransport, levering af materialer, samt levering og montering af glas.







Hadsten Tip-service, der kan fejre sit 50 års jubilæum i år, er en af Palfingers 18 forhandlere i Danmark. Hadsten Tip-service har i 24 år samarbejdet med Palfinger Danmark, og virksomheden har specialiseret sig i større opbygninger med en høj grad af hensyntagen til kundens ønsker.





