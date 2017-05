Service-folk i Aarhus tog prisen

Tirsdag 23. maj 2017 kl: 11:18

Det vindende VAS team fra Volvo Truck Center Aarhus: Thomas Winther Knudsen (tv), Michael Jensen, Casper Pedersen og Ole Edeling Mortensen.

Antallet af VAS-sager

Den gennemsnitlige reaktionstid.

Kvaliteten af tilbagemeldinger både undervejs i forløbet og efter endt arbejde.

Kvaliteten af det udførte arbejde.

Af: Redaktionen Da Volvo Truck Center i Aarhus nu er blevet kåret til årets danske Volvo Action Service team, deltager værkfører Thomas Winther Knudsen og hans team i den europæiske finale i Gent i Belgien i næste uge med chancen for at blive Europamester i Volvo Action Service (VAS).Til grund for kåringen ligger blandt andet:Holdet fra Aarhus består af Thomas Winther Knudsen, Ole Edeling Mortensen, Casper Manø Pedersen og Michael Jensen.Volvo Action Service er Volvos Trucks’ vejhjælpsassistance, hvor alle Volvo-kunder kan få hjælp over hele Europa 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen på både den trækkende enhed, dæk, opbygning og påhængsvogn.