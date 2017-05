Opbyggervirksomhed er kørt ind i Thy

Tirsdag 23. maj 2017 kl: 09:23

Afdelingsleder Jesper Kjær Jensen.

Af: Redaktionen Sawo oplyser, at virksomheden vil ansatte flere folk, når værkstedet er færdigrenoveret. Frits Svendsen, der tidligere har stået for driften af Entreprenørværkstedet Thy, fortsætter på værkstedet og med samme telefonnummer. Derudover har Sawo ansat Jesper Kjær Jensen som afdelingsleder. Han har arbejdet indenfor branchen i mange år, og får ansvaret for værkstedsdriften samt salget i Thy.Sawo fremhæver, at virksomheden med den centrale placering i Thisted, gør det nemt for alle kunderne i Thy området at komme og få serviceret deres materiel.Sawo har landsdækkende salg og service og beskæftiger over 350 medarbejdere fordelt på 13 afdelinger.