Thy-virksomhed kørte fra Aarhus som Årets Transportvirksomhed

Mandag 22. maj 2017 kl: 09:44

Vinderen af Årets Transportvirksomhed 2017, Thisted Kloakservice. Fra venstre komiker og journalist Sebastian Dorset, Bjarne Bloch fra Thisted Kloakservice, og DTLs formand Martin Danielsen.

Satser på digital kommunikation

Om konkurrencen

Af: Redaktionen - foto Per Daugaard Temaet i konkurrencen i år var de selvkørende vognmænd, der har gjort en særlig indsats indenfor kommunikation, sociale medier eller it-teknologi, og hvor det har bidraget til synlighed og en klar profil.Turen op på sejrspodiet er gået via afsløringen af de tre finalister på transportmessen i Herning 25. marts, en online-afstemning som lukkede fredag 19. maj, og endeligt en sms-afstemning det sidste døgns tid, inden kåringen af vinderen.For Thisted Kloakservice er profilering, synlighed og genkendelse en integreret del af måden at tænke forretning på. Den grønne farve i firmalogoet, som går igen på lastbilerne og i de ansattes arbejdstøj, er også fremtrædende på virksomhedens hjemmeside og Facebook-side.Der satses stadig mere på digital kommunikation, og ambitionen er at frigøre endnu flere midler fra traditionel annoncering til at skabe digital synlighed. På Facebook arbejder Thisted Kloakservice med billeder, der giver indblik i nogle af særlige opgaver, som man møder, med henblik på at kommunikere med nuværende og potentielle kunder. Effekten ses i at, der via Facebook kommer kundehenvendelser fra hele Jylland, og det anslås, at 20-25 procent af kunderne kommer via firmaets digitale kommunikation. Senest er Falck Danmark landet som kunde med en specialordre.Årets Transportvirksomhed planlægges og afvikles af DTL-Danske Vognmænd i samarbejde med Bridgestone, Circle K, Codan, MTDK, SOS Dansk Autohjælp, VBG og Volvo Trucks.Udover æren, vinderstatuetten og retten til at smykke bilflåden med titlen som Årets Transportvirksomhed 2017 får vinderen tilbudt indspilning af en markedsføringsfilm i samarbejde med et anerkendt, professionelt bureau. Derudover giver Volvo Trucks vinderen et ophold i Göteborg med besøg på Volvo’s fabrik.



I 2017 var det 14. gang kåringen fandt sted.





De to øvrige virksomheder i finalen var Vognmand Anders Larsen, Hedehusene, og Brædstrup Vognmandsforretning. De fik hver et gavekort på 5.000 kr. til et arrangement, en begivenhed, en oplevelse eller en ting, der kommer alle i virksomheden til gode.













