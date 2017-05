DTL’s direktør talte om terror

Lørdag 20. maj 2017 kl: 10:17

Tænk sikkerheden igennem

Tal med jeres chauffører om det

Få opmærksomhed på rutiner, som måske kan justeres

Af: Jesper Christensen I Nice var det en lejet lastbil, som blev kørt ind i en festklædt folkemængde. I Berlin kaprede terrorister en lastbil, slog chaufføren ihjel og kørte den ind i en folkemængde på et julemarked. I Stockholm blev en distrubutionslastbil fra et bryggeri stjålet, mens chaufføren var ved at læsse af. Lastbilen blev kørt ind i indkøbscentret Åhléns.Erik Østergaard pegede på, at terrorangrebene med lastbiler som våben, har bragt vognmandserhvervet i fornyet fokus.- Det er vigtigt for mig at sige, at det er terror, der er samfundsproblemet - ikke lastbilerne. Det er religiøst vanvid og had mod Vesten, der er problemet - ikke lastbilerne, sagde Erik Østergaard og fortsatte:- Det er syge og afstumpede mennesker, der er et samfundsproblem - ikke lastbilerne.Erik Østergaard pegede på, at vognmandserhvervet med terrorangrebene, hvor lastbiler er blevet brugt som våben, har fået en forpligtelse til, at gøre det så svært for terroristerne som muligt.- Vi har alle sammen en forpligtelse til at udvise ekstra opmærksomhed, ekstra agtpågivenhed - og tage de forholdsregler vi kan, sagde Erik Østergaard og pegede på, at organisationen løbende har kontakt med politiet og PET.Erik Østergaard oplyste, at der lige nu arbejdes på en ny og opdateret vejledning fra det Kriminalpræventive Råd med input fra PET og fra branchen.- Vi har løbende kommenteret spørgsmålet i medierne. Det er vigtigt at borgerne forstår, at vi som branche tager denne nye udfordring meget alvorligt, sagde Erik Østergaard, der kom med følgende opfordring:- Det bliver ikke DTL eller vognmændene, der får sat en stopper for terrorproblemerne. Men kan vi forhindre bare én terrorhandling, kan vi redde bare ét menneskeliv, ved at vi agerer lidt smartere og lidt mere agtpågivende omkring vores maskineri - så er det være det hele værd, sagde Erik Østergaard og fortsætte:- Men må vi ikke glemme, at vi også har et ansvar for vores chaufførers sikkerhed. Og dermed ikke må bringe dem i en situation, hvor de - som vi så det i Berlin - bliver det første af en række ofre. Det er os et påtvunget problem - påtvunget af galninge - men vi må gøre vores.