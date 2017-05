Vi er Danmarks vigtigste erhverv

VOGNMANDSFORMAND TIL SINE KOLLEGER:

Lørdag 20. maj 2017 kl: 09:33

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen Og at det er vigtigt at huske i dagligdagen. Derfor lød Martin Danielsens afsluttende ord:- Husk det nu. Vi er Danmarks vigtigste erhverv - I er en del af det. Vær stolte over det, sagde formanden.