En ekstra social indsats kan skaffe nye chauffører

VOGNMANDSFORMAND:

Lørdag 20. maj 2017 kl: 09:29

Ud på uddannelsesinstitutionerne

Lav opslag på facebook

Drop forestillingen om, at I kan hyre en på 21 år med 17 års erfaring

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Jesper Christensen - Vi har i arbejdsgiverforeningen sammen med 3F og ATL været involveret i en hvervningskampagne. Vi sætter fokus på det politisk og mange af jer gør en stor indsats lokalt, og får gode og stabile chauffører ud af en ekstra social indsats, sagde han og fortsatte:- Jeg tror ogsaå det er den vej vi skal gå. Vi kan ikke forvente, at arbejdskraften kommer dumpende af sig selv. Kampen om de unge er sat ind. Årgangene er mindre, der er faldende ledighed og flere ældre chauffører er på vej på pension. Så herfra en opfordring til selv at gøre en målrettet indsats.Og opfordringen fra Martin Danielsen lød:- Vi må tænke kreativt, betale hvad det koster, være indstillet på at bruge noget tid. Der er ingen vej uden om, sagde DTL’s formand.