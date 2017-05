Kampen mod unfair konkurrence og social dumping er blevet meget synlig

DTL’S FORMAND:

Lørdag 20. maj 2017 kl: 09:24

Af: Jesper Christensen Derfor kunne han med stolthed konstatere:- DTL-Danske Vognmænd er simpelthen organisationen, når det gælder erhvervspolitikken og de store mediedagsordner. Når jeg er ude og repræsenterer DTL, så er det helt tydeligt, at der står respekt om DTL som en seriøs og professionel aktør, sagde Martin Danielsen og fortsatte:- Hvem talte om unfair konkurrence og social dumping i vejgodstransporten for fem-seks-syv år siden. Det gjorde DTL. I dag finder du ikke en folketingspolitiker, som ikke ved hvad ulovlig cabotage er, og som ikke er bekendt med østchaufførers vilkår på rastepladserne. Al den opmærksomhed er ikke kommet af sig selv.DTL’s formand fremhævede, at DTL sammen med vognmandsorganisationer i Norge, Sverige og Finland, der har løftet debatten og fokus på forholdene på transportområdet i Europa.- Og er det ikke blevet sådan, efter at vi har måttet skælde og smælde overfor EU-Parlamentet og den tidligere EU-kommission, at vi nu hver dag hører transportkommissær Bulc tale om vores dagsordner, sagde Martin Danielsen og understregede, at DTL er med til at sætte dagsordenen.- Faktisk i en grad, som gør, at især nogle borgerlige politikere forsøger at flyve under radaren, for ikke at skulle diskutere problemerne og stå på mål for deres synspunkter foran os. Selv i Kolding byråd må de forholde sig til det. Og bare som en indskudt bemærkning: Lur mig, om ikke vi kommer til at se spørgsmålet om social dumping, overfyldte rastepladser, unfair konkurrence som et tema i den kommende kommunale valgkamp, sagde Martin Danielsen.Han understregede kraftigt, at vognmandsorganisationen ikke bare kan læne sig tilbage og se veltilfreds på det, der er opnået.- Der ligger 1000 slagsmål og venter, og DTL har læssevis af opgaver foran sig. Men vi kan bruge sejrene, vi kan bruge erfaringerne og vi kan bruge bevidstheden om vores gode indsats, til at gå ind i de næste kampe. Og dét gør vi, sagde Martin Danielsen.