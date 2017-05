Renault-forhandler leverer 11 varebiler til samme kunde - på samme dag

Fredag 19. maj 2017 kl: 12:50

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen - Det er med stor glæde og stolthed, at vi kunne aflevere tre Renault Master med lad og otte Renault Trafic. Vi ved, at det er en stor tillidserklæring, når Murerfirmaet Henriksen & Madsen A/S vælger Renault, som deres foretrukne mærke og os som leverandøren. Murerfirmaet Henriksen & Madsen A/S løser opgaver i hele Danmark, og er derfor dybt afhængige af bilen som arbejdsredskab, siger Søren Jepsen, der med leverancen fik den største enkeltordre i virksomhedens historie.Når det blev kombinationen af Renault og Auto Fjerritslev for murerfirmaet i Løgstør skyldes det ifølge direktør Lars Madsen fra Murerfirmaet Henriksen & Madsen mindst to ting.- Når det handler om produktet, så valgte vi Renault Trafic og Renault Master, med plads til seks personer, på grund af et lavt støjniveau under kørsel, samt meget lavt brændstofforbrug. Det betyder en del, da vi har mange kunder på Sjælland og vi kører langt. Og når det handler om leverandøren, så var det vigtigt for os, at det vi handlede lokalt, siger Lars Madsen.Hos Renault Danmark er salgschef på varebiler Jonas Nielsen meget tilfreds med den store ordre.- Denne handel understreger, at ekspertisen indenfor handel med varebiler ikke altid ligger hos de store bilhuse, Faktisk har vi mange mindre forhandlere, der har stor ekspertise og kompetence, når det handler om at betjene erhvervslivet. Og det er Auto Fjerritslev jo nok et af de bedste eksempler. De er virkelig dygtige. For det er vigtigt for os, at vores forhandlere uanset størrelse kan imødekomme erhvervslivets ønske om at benytte en lokal leverandør - at vi så at sige har et meget finmasket forhandlernet, siger Jonas Nielsen.