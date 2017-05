Ny 45 fods letvægtskølecontainer bliver godt modtaget

Fredag 19. maj 2017 kl: 12:43

Af: Redaktionen De lettere kølecontainere med køleanlæg, der drives af el-motorer og er bygget i Kina, blev leveret til Rotterdam Shortsea Terminals. Containerne svarer i størrelse til de containere, som Samskip bestilte i 2014.Et forbedret design betyder, at de nye containere er lettere, stærkere og lettere at rengøre, end konventionelle kølecontainere, og samtidig giver en lettere laste og losseproces.

De nye containere vejer 5.760 kg, hvilket er en lettelse på 230 kg i forhold til tidligere modeller, der vejer 5.990 kg. Det giver en øget nyttelast til gavn for kunderne.





- De nye kølecontainere er også fem centimeter bredere indvendigt, end normale 45 fods containere, hvilket tillader bredere paller og forsendelser, siger Johan Vogelaar, Samskip Manager Multimodal Services.





Det er især en fordel, når der skal transporteres frugt og grøntsager.





Køleanlæggene er leveret af Thermo King og særligt designet til lange transporter af dybfrost, kølet eller opvarmet gods. Temperaturspændet ligger mellem minus 30 til plus 30 grader celcius.





Containerne er også udstyret med Track & trace-enheder, så både containere, køleanlæg og gods kan følges under transporterne med skib, tog og lastbil i Europa - og ved håndtering på terminaler.





Johan Vogelaar fremhæver, at de nye kølecontainere tilbyder mere bæredygtige og omkostningseffektive løsninger med øget sikkerhed for kundernes temperaturfølsomme gods, siger Johan Vogelaar og fortsætter:





- Derudover er isolationsmaterialet 100 procent non CFC og ligger på linie med vores miljøstandarder.



















