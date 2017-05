Schweizisk transportkoncern køber op i Danmark

Fredag 19. maj 2017 kl: 11:38

Af: Jesper Christensen Et kig i Carelog's regnskaber viser, at det er en økonomisk sund virksomhed, som Panalpina køber aktier i. I det senest afsluttede regnskabsår, der dækker kalenderåret 2016, var resultatet for skat 9,5 millioner kroner, egenkapitalen var på 17,2 millioner kroner, mens balancen var på 39,8 millioner kroner.









Med overtagelsen af aktiemajoriteten i Carelog vil Panalpina, der har rødder tilbage til før Anden Verdenskrig, styrke sin tilstedeværelse i Danmark.









- Vi ønsker at øge vores markedsandel i Danmark, siger Stefan Karlen, der er administrerende direktør i Panalpina, der har hovedsæde i Schweiz.





Han peger på, at Danmark har mange eksportorienterede virksomheder. De største danske virksomheder tilhører gruppen af virksomheder, som Panalpina i forvejen har fokus på og i dag betjener verden over.









Carelog startede i 2008 med at betjene virksomheder inden for møbelproduktion og tøj. Kunderne omfatter i dag også virksomheder, der producerer maskiner, og virksomheder, der betjener landbruget.









Hvor Carelog er særligt fokuseret på søtransport, er Panalpina stærk på luftfragtsområdet.









Carelog, der fremover hedder Panalpina Carelog, beskæftiger omkring 70 medarbejdere, der tilbyder søtransport, lufttransport og logistik-ydelser fra seks kontorer i Danmark - blandt andet i København, Odense og Aarhus.









- Carelog har en sund kundedatabase, mens Panalpina har det globale netværk og den ekspertise, som sammen vil betyde, at vi kan betjene internationale virksomheder optimalt. Vi er stolte af at blive en del af en større familie, siger Lars Engbo, der er administrerende direktør og en af grundlæggerne af Carelog.





- Selvom vi bliver en del af en global spiller, vil vi altid være opmærksomme på vores rødder og forblive fleksible og tro mod vores eksisterende og lokale kunder, siger han videre.









Lars Engbo er også administrerende direktør i selskabet efter Panalpina's overtagelse.









Volker Boehringer, der er regional Europa-direktør i Panalpina fremhæver, at Panalpina og Carelog sammen skaber et respektabelt mellemstort speditions- og logistikselskab i Danmark med et solidt fundament til yderligere vækst.









- I et marked, der er domineret af få virksomheder, har vi nu en større geografisk dækning og et stærkere og mere afbalanceret produkttilbud. Ambitionen er klart at blive en ledende spiller i Danmark, siger Volker Boehringer.





















