Færgerederi sejlede hjem med et stærkt 2016-resultat

Fredag 19. maj 2017 kl: 10:43



Millioner euro



2016



2015



Omsætning



470



460



Driftsresultat før afskrivninger og særlige poster (EBITDA, recurring)



180



170



Afskrivninger og amortiseringer



-33



-28



Overskud før renter og skat (EBIT)



139



156



Finansielle poster



-51



-46



Resultat før skat



88



109



Skat af årets resultat



-7



-2



Årets resultat



81



107





















Aktiver i alt



1.444



1.348



Investeringer (kapitaludgifter)



92



136



Rentebærende gæld



864



830





















Gennemsnitligt antal medarbejdere



1.506



1.488



Tal for 2015 inkluderer ikke ophørende aktiviteter forbundet med salget af færgeruten Helsingør-Helsingborg.



Af: Redaktionen Scandlines har i de seneste år investeret omkring 320 millioner euro - knap 2,4 milliarder kroner. Sammen med driftsforbedringer har investeringerne styrket Scandlines’ position som en vigtig del af infrastrukturen og gjort rederiet mere konkurrencedygtigt.Koncernens omsætning steg i 2016 med 2 procent til 470 millioner kroner. Omsætningen på færgerne på ruterne Gedser-Rostock og Rødby-Puttgarden steg med 3 procent til 333 millioner euro, når det gælder de fortsættende aktiviteter. Scandlines solgte i 2015 sin andel af færgeruten Helsingør-Helsingborg.I 2016 transporterede koncernens færger samlet set 7,6 millioner passagerer, 1,8 millioner biler og 0,6 millioner fragtenheder. På Gedser-Rostock-ruten steg fragttrafikken 16 procent og antallet af passagerer 10 procent efter indsættelsen af to nye hybridfærger.- Efter et årtis hårdt arbejde og betydelige investeringer har vi omdannet Scandlines fra en statsejet færgeoperatør med adskillige ruter til en højtspecialiseret og effektiv trafikmaskine på to højfrekvente ruter mellem Danmark og Tyskland. I dag er Scandlines en afgørende del af infrastrukturen i de centrale transportkorridorer mellem vore to lande og mellem Skandinavien og Europa, siger Scandlines administrerende direktør Søren Poulsgaard Jensen.I 2016 fortsatte Scandlines sin indsats for at blive en grønnere infrastrukturleverandør med tilføjelsen af to nye færger til verdens i forvejen største hybridflåde samt opgraderingen af havnefaciliteter for at kunne tilbyde kunderne en gnidningsløs rejse. Derudover fortsatte Scandlines moderniseringen af sine bordershops, ligesom koncernen styrkede det omfattende SMILE-loyalitetsprogram, som har næsten 400.000 medlemmer og tilbyder relevante fordele til fritidsrejsende samt skræddersyede tilbud baseret på online-aktivitet og transaktionsanalyser.- Vores indsats og investeringer i omegnen af 320 millioner euro i løbet af de seneste tre år har cementeret vores konkurrenceevne i årene fremover, og vores langsigtede strategi er bæredygtig efter den planlagte åbning af Femern-tunnelen mere end et årti fra nu. Vi byder yderligere konkurrence velkommen, men vi fortsætter med at give udtryk for vores legitime forventning om, at gældende tysk, dansk og europæisk lovgivning respekteres, siger Søren Poulsgaard Jensen.Scandlines forventer moderat omsætningsvækst og forbedret lønsomhed i 2017 baseret på den gennemførte kapacitetsudvidelse på Gedser-Rostock-ruten og stabil drift på Rødby-Puttgarden-ruten samt i koncernens bordershops.