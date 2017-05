Movias indkalder flere projekter til anlægspulje

Fredag 19. maj 2017 kl: 09:39

Puljen er hjælp til selvhjælp

Fire kommuner har fået penge fra puljen

Sorø Kommune har fået 100.000 kr. til et stoppesteds- og trafiksikkerhedsprojekt

Solrød Kommune har fået tildelt 300.000 kr. i støtte til et terminal og byudviklingsprojekt ved Havdrup station

Helsingør Kommune har fået 375.000 kr. i støtte til en opgradering af venteforholdene ved de største ikke-reklamefinansierede stoppesteder

Ballerup Kommune har fået op til 2.125.000 kr. i medfinansiering til et fremkommelighedsprojekt på Malmparken.

Af: Redaktionen Movia har oprettet en anlægspulje for at understøtte og medfinansiere anlægsprojekter, der styrker sammenhængen og infrastrukturen i den kollektive transport på hele Sjælland.I marts udmøntede Movia samlet 2,9 mio. kr. fra puljen. Det blev samtidig besluttet, at de resterende 700.000 kr. i puljen skal øremærkes projekter i den sjællandske region. Derfor gennemføres en ny ansøgningsrunde med frist 1. december. Det skriver Movia i en pressemeddelelse.Kommuner, regioner, Lokaltog A/S og øvrige vejmyndigheder til projekter i Region Sjælland kan søge puljen. Der kan søges om medfinansiering til projekter, der med fremkommelighedstiltag modvirker eller reducerer trængsel, gør den kollektive transport mere klimavenlig, giver bedre venteforhold, eller styrker sammenhængen og sikrer lettere skift for passagerne i den kollektive transport.I første ansøgningsrunde fik fire projekter tildelt støtte: