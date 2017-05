EU-Parlamentet kræver vejpakke med konkrete løsninger

Torsdag 18. maj 2017 kl: 14:49

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Med 5 millioner direkte arbejdspladser og en andel på 2 procent af EU's bruttonationalprodukt (BNP) er vejtransporten både en økonomisk og beskæftigelsesmæssig sværvægter i Europa. Men det er også en sektor, som i mange år er blevet kritiseret for dårlige arbejdsvilkår, store problemer med social dumping og brud på reglerne.EU-Kommissionen reagerer på kritikken og vil 31. maj fremlægger en længe ventet vejpakke, som består af en række forslag til lovændringer på vejtransportområdet. Blandt forslagene bliver en ændring af reglerne om cabotagekørsel og køre- og hviletid.Cabotage-reglerne, der tillader at udenlandske vognmænd kan køre indenrigskørsel i et begrænset omfang i andre EU-lande, er lavet for at undgå, at lastbiler kører tomme rundt på vejene, efter det første læs er afleveret.Fra både fagbevægelsen, en række vognmænd og fra politisk side, har der dog længe været kritik af, at reglerne udnyttes til at dumpe lønningerne på eksempelvis de danske veje, og af at det er for svært at kontrollere, om reglerne brydes.- Faktum er, at nogle vognmænd systematisk udnytter reglerne til at presse lønnen i bund, eller direkte bryder reglerne ved ulovlig piratkørsel. Det er social dumping af værste skuffe, og vi har derfor hårdt brug for at stramme op på lovgivningen, siger Ole Christensen, der er medlem af EU-Parlamentet for Socialdemokratiet.Derfor glæder det Ole Christensen, at EU-Parlamentet allerede nu toner rent flag over for EU-Kommissionen og siger stop.- Den her vejpakke er måske den eneste chance, vi får til at skabe en fair konkurrence og ordentlige arbejdsforhold på de europæiske landeveje. Derfor må vi lægge pres både på EU-Kommissionen og på de af mine politiske kolleger til højre for midten, som har svært ved at få øjnene op for problemerne. Vejpakken er en unik chance for at ændre lovgivningen, og der kan komme til at gå rigtigt mange år, før vi igen får muligheden, siger Ole Christensen.