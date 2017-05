Nordjyllands Trafikselskab er kåret som verdens bedste til mobilitet

Torsdag 18. maj 2017 kl: 14:13

Den stolte NT's direktør, Jens Otto Størup



Mobilitetsplan gav bonus

Mobilitetsplan i fire dele

Af: Redaktionen NT's mobilitetsplan kommer hele kompasset rundt.Det er den internationale sammenslutning af trafikselskaber UITP, der hvert 2. år uddeler prisen, og det er første gang, at den går til et dansk trafikselskab. Det skriver Nordjyllands Trafikselskab (NT) i en pressemeddelelse.Trafikselskaber fra hele verden mødes hvert 2. år til verdenskongres i foreningen UITP, der har hovedsæde i Bruxelles. I forbindelse med kongressen uddeles flere internationale priser, og onsdag aften blev det offentliggjort, at prisen for ”Bedste strategi i områder med mindre byer og tyndt befolkede områder” i år går til Nordjyllands Trafikselskab. Det er første gang nogensinde, at et dansk trafikselskab løber med førstepladsen.NT vinder prisen for sin nye mobilitetsplan, der i øjeblikket er i høring hos de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, og der er tale om en ganske usædvanlig strategi:- For nogle år siden var vi også i finalen, men vandt desværre ikke. Denne gang kunne vi fornemme, at UITP og juryen var meget interesseret i vores strategi, siger NTs direktør Jens Otto Størup og fortsætter:- I ugerne op til kongressen i Montreal blev vi spurgt specifikt til vores deltagelse, så vi vidste godt, at der var noget under opsejling.NTs nye mobilitetsstrategi består af fire dele. Dels en styrkelse af hovednettet af bus- og togruter, der binder de større byer i regionen bedre sammen, og dels et nyt flextrafik-produkt kaldet ”Plustur”, som bringer borgerne fra deres adresse i landområderne og ind til hovednettet til en pris, der svarer til den almindelige kollektive bus- og togtakst.Derudover indeholder strategien en opgradering af udvalgte terminaler og knudepunkter, hvor passagerne skifter mellem forskellige offentlige og private transportformer. Endelig indeholder strategien også en app-baseret nordjysk rejseplanlægger, hvor rejsemuligheder med bus og tog suppleres med flextrafik, taxi og privat samkørsel:- Vi har en lang tradition for ikke bare at forlænge verden med brædder, og vi har et klart ønske om at være foregangsregion for god mobilitet med den kollektive trafik som afgørende faktor. Det indebærer først og fremmest, at vi skal tænke det kollektivt pragmatiske endnu længere ud, og det er netop det, vi får prisen for at gøre, fortsætter Jens Otto Størup.