Nye logoer fortæller om rederiforeningernes tilhørsforhold

Torsdag 18. maj 2017 kl: 13:35

Farverne er hentet fra kortet

Af: Redaktionen De nye logoer blev offentliggjort i forbindelse med Danmarks Rederiforenings generalforsamling torsdag, hvor organisationen kunne oplyse, at den skiftede navn til Danske Rederier, mens Bilfærgernes Rederiforening ændrede navn til Færgerederierne. Den tredje organisation, Rederiforeningen af 2010, fastholdt sit navn.De tre organisationer har sammen fået et visuelt løft med et opdateret logo, der er inspireret af det internationale morsealfabet, med en sammenstilling af de to morsebogstaver D og K, der samtidig peger på det danske flag. Alfabet har historisk været kernen i den globale kommunikation inden for søfart.- Det nye logo giver erhvervet et mere tidsvarende udtryk, men med respekt for søfartens lange tradition. Vi vil meget gerne sætte streg under, at vi er et dansk erhverv. Men det skal hele tiden ske med øje for det internationale udsyn, som er rederierhvervets kendetegn. Det gør vi med det nye logo, og jeg ser frem til at fortsætte vores fælles arbejde for at fortælle om Det Blå Danmarks værdiskabelse, siger Søren Nørgaard Thomsen, der er formand for Rederiforeningen af 2010 og administrerende direktør i Esvagt.Det nye visuelle udtryk i logoerne samler de tre organisationer, der i dag repræsenterer det samlede danske rederierhverv. Visuelt kendetegnes organisationerne ved hver deres farve, der tager udgangspunkt i landkortets farver for deres primære aktivitet. Det dybe havs mørkeblå er i Danske Rederiers logo, offshore og den mere kystnære farts lyseblå farve præger logoet for Rederiforeningen af 2010, mens det for Færgerederierne er den grønne farve fra de af færgerne forbundne landområder, som giver inspirationen.





- Vi har benyttet lejligheden til at vælge et navn, som klart og præcist fortæller, hvem vi er. Den nye identitet samler derudover rederierhvervet og giver os ét fælles udtryk i dialogen med det omkringliggende samfund. Det signal vil vi gerne sende med den her ændring, samtidig med at vi bevarer de tre organisationers individuelle særpræg, siger John Steen-Mikkelsen, der er formand for Færgerederierne og administrerende direktør i Danske Færger.











© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.