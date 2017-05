Hadsten-vognmand har greb og transporterne med ny kran

Torsdag 18. maj 2017 kl: 12:47

Af: Redaktionen Kranens dobbelte HMF Power Plus ledarmsystem sikrer en god løfteevne, som gør det muligt både at løfte en tung last tæt ved søjlen og at løfte tunge byrder langt ud og op i højden.Kranen er bagmonteret og udstyret med to ekstraventiler i slangeruller, fjernstyrede støtteben, central smøring og hydrauliske låsebolte på krankonsollen.









Kranen er opbygget og monteret af HMF Group A/S i Galten.









