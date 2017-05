Godstransporten i svenske byer skal analyseres

Torsdag 18. maj 2017 kl: 11:44

Lave en oversigt over mulige kilder til data

Analysere, om eksisterende modeller kan anvendes sammen med de indsamlede data for at skabe en vidensgrundlag og statistik

Analysere behovene for statistik til udvikling, videreudvikling og kalibrering af modellerne

Forslag til udformning og produktion af ny statistik

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Den svenske regering har derfor besluttet at bede Trafikanalys, der blandt andet er ansvarlig for den officielle svenske statistik på transportområdet, om at finde mulige kilder og tilgængelige modeller for at skabe et bedre vidensgrundlag om, hvad distributionsbiler og lette lastbiler transporterer i byområder- Sverige er afhængig af et bæredygtigt og effektivt godstransportsystem. Der er store samfundsmæssige gevinster med mere effektiv og bedre koordineret godstransport i bymiljøer - for både klimaet, arbejdspladser og bymiljøet, siger den svenske infrastrukturminister Anna Johansson (S).- Et vigtigt skridt i det arbejde er, at vi har fakta om, hvordan meget, der transporteres i byerne, hvordan og hvor forsendelser er, og hvad der bliver transporteret, siger Anna Johansson videre.Trafik analyse har fået følgende opgave, når det gælder distributionsbiler og lette lastvognes transport i bymiljøer:Arbejdet skal gennemføres med den svenske myndighed Trafikverket og være færdigt i februar 2018.