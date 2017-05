Producent af mejerimaskiner trækker med ny tre-akslet

Onsdag 17. maj 2017 kl: 12:09

Af: Redaktionen Virksomheden har desuden grøn tilladelse og kan derfor køre for speditører, når der ikke er behov for at transportere eget gods.For nylig leverede Stiholt en ny tre-akslet Scania-trækker, der blandt andet skal køre med virksomhedens egen nedbyggede udtrækstrailer.Den nye trækker af typen Scania R 580 A6x2NB er fabriksopbygget med luftforskydelig Jost-skammel, sideskørter, 710+320 liter brændstoftanke og 76 liter AdBlue-tank i chassiset.Inden levering har Stiholt færdiggjort opbygningen med diviverse dørkplader, ophæng til snekæder, værktøjskasse placeret lodret bag sidespoiler i højre side samt forskelligt arbejdslys og lysskilt.Lastbilsælger Peter Munkholm har stået for handlen, der også omfatter en serviceaftale med udvidet drivlinegaranti på op til 10 år eller 1,2 millioner kilometer.