Højere biogasafgifter vil bremse grøn omstilling

Onsdag 17. maj 2017 kl: 10:00

Af: Redaktionen Hvis et nyt forslag om at ændre på afgifterne for biogasbiler bliver vedtaget af regeringen, kan det få store konsekvenser for den grønne omstilling i kommunerne, da forslaget vil medføre et kraftigt hop i prisen på personbiler, som kan køre på CO2-neutral biogas. Det skriver Dansk Kommuner.Stigningen i afgifterne vil have store konsekvenser for Skive Kommune, hvor blandt andet hjemmehjælperne har et stort ønske om, at kunne køre biogasdrevne biler.− For en kommune som Skive vil sådan en markant stigning være med til at bremse vores indkøb af gasbiler fremadrettet, siger Teresa Rocatis Nielsen, projekt- og teamleder for Energibyen Skive.Hvis Skive Kommune vil have miljørigtige køretøjer, er biogas den eneste løsning. Elbiler vil simpelthen ikke være optimale til deres drift.− For en yderkommune som os kan det være med til at bremse den grønne omstilling. Vi er geografisk udfordret i Skive med elbiler, da rækkevidden på elbiler er ikke god nok til os endnu, fordi teknologien er ikke udviklet nok endnu. Gas er en kendt teknologi, og den kan vi bruge ude i oplandet og i de tyndt befolkede områder, hvor vores hjemmeplejebiler kører, siger Teresa Rocatis Nielsen.Hvis man for eksempel kigger på en biogasdrevet VW Up, vil den nye afgiftsberegning betyde, at den halvårlige grønne ejerafgift vil stige fra 130 til 1.860 kroner. Hvis man køber en VW Up i 2017 vil de faste omkostninger ligge på 167.000 kroner mod de nuværende 132.000 kroner. Til sammenligning koster benzinudgaven blot 118.000.