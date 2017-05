Russisk chauffør slingrede ned af motorvejen

Mandag 15. maj 2017 kl: 10:58

Af: Jesper Christensen En bilist ringede til politiet, da han så lastbilen slingre rundt mellem to vejbaner i alt for høj fart. En patrulje nåede frem og standsede lastbilen. Her viste alkometertesten, at chaufføren havde drukket alt for meget til at køre, og han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel.