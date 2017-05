Dobbeltdækkeren til turistkørsel fylder 50 år

Mandag 15. maj 2017 kl: 10:18

Dobbeltdækkere i bytrafik er en gammel sag

Af: Mikael Hansen Neoplan Skyliner igennem 50 år. Konrad Auwärter rejste fra Stuttgart til Bruxelles i 1967 for at bevise bussens kvaliteter.I foråret 1967 forbløffede den unge tyske buskonstruktør Konrad Auwärter busbranchen med sin nyskabelse, en dobbeltdækker til turistkørsel. Det var helt utænkeligt på det tidspunkt, men alligevel troede den yngre søn af tysk busindustri grand old man Gottlob Auwärter på sit koncept og gjorde den første NEOPLAN Skyliner til en realitet. For at bevise bussens kvaliteter, kørte Konrad Auwärter den 12 meter lange bus fra Stuttgart til Bruxelles. Det skriver MAN Truck & Bus i en pressemeddelelse.- På det tidspunkt troede ingen, at det overhovedet var muligt at køre en dobbeltdækker på motorvejen uden at vælte. Men vi overbeviste hurtigt tvivlerne, fortæller Konrad Auwärter.Og dobbeltdækkeren tog markedet med storm. Til dato er der blevet produceret næsten 5.000 NEOPLAN Skyliner, der lige som de øvrige busser i NEOPLAN-programmet er blevet skræddersyet i mange varianter efter kundernes ønsker. Blandt nogle af de mest spektakulære versioner er bl.a. den 4-akslede Megaliner og den 4- eller sågar 5-akslede ledbus Jumbocruiser.I dag er NEOPLAN nået til den 7. generation Skyliner siden introduktionen i 1967, og selv om NEOPLAN for længst har fået konkurrence på markedet, hører Skyliner fortsat til helt forrest i feltet. NEOPLAN har siden 2001 været en del af MAN-koncernen.Ifølge dansk Wikipedia har dobbeltdækkerbusser i bytrafik været kendt siden buskørslens start først i 1900-tallet. Inspirationen kom fra hesteomnibusser, som ofte havde to etager. Der kørte i mange år dobbeltdækkerbusser i bl.a. Wien, Berlin og London. Bytrafikkens dobbeltdækkerbusser er i dag mest kendt fra London og andre engelske byer, men bruges også i mange andre byer.