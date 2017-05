Danmark forlænger grænsekontrollen i yderligere seks måneder

Torsdag 11. maj 2017 kl: 14:08

Af: Redaktionen Samtidig har ministerrådet også signaleret, at det accepterer, at landene opretholder kontrollen i yderligere 6 måneder.VLAK-Regeringen har på den baggrund meddelt EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og de øvrige medlemsstater, at Danmarks grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse fortsætter frem til 12. november.Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) mener, at den midlertidige grænsekontrol fortsat er nødvendig for at håndtere migrant- og flygtningestrømmen.





- Jeg er ikke i tvivl om, at grænsekontrollen – sammen med de udlændingepolitiske stramninger, regeringen har gennemført – har en præventiv effekt på tilstrømningen, som heldigvis fortsat er på et lavt og dermed håndtérbart niveau, siger Inger Støjberg.



