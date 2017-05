Sverige arbejder videre med tungere vogntog på 74 ton

Torsdag 11. maj 2017 kl: 15:00

Af: Redaktionen De tungere vogntog, der har fået betegnelsen HTC-vogntog (HTC - High Capacity Transport) kører som nævnt ovenfor i dag på udvalgte vejstrækninger. Samtidig kører der forsøg med endnu længere og tungere vogntog på 34 meter og med totalvægt på op til 100 ton.





Et HTC-vogntog skal have mindst ni aksler - eksempelvis en fire-akslet forvogn koblet foran en fem-akslet påhængsvogn, eller en tre-akslet trækker koblet foran en tre-akslet linktrailer med en tre-akslet trailer på skamlen.





Den svenske Riksdag sagde sidst i april ja til et forslag om en nye vejklasse BK4, som skal gøre det muligt at køre med tungere vogntog, der kan reducere CO2 udledningen og dermed være med til at forbedre klimaet. Riksdagens flertal modsatte sig dog S-Regeringens tekst i lovforslaget om, at BK4-klassificerede veje ikke må true regeringens mål om at flytte gods fra vej til tog og skib.









Inden vognmænd kan begynde at køre ud med vogntog på 74 ton på veje i hele Sverige, skal Trafikverket først have overdraget opgaven med at få klassificeret vejnettet til BK4.



