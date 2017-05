Færdselsstyrelsen udsender vejledning om frontmonteret udstyr

Torsdag 11. maj 2017 kl: 14:00

Af: Redaktionen Med ændringerne gør Færdselsstyrelsen op med politiets restriktive og efter nogles opfattelse uhensigtsmæssige praksis om beslag til eksempelvis sneplove og sækkevognsholdere. DTL kalder ændringerne et stort fremskridt og en sejr for organisationen og dens medlemmerDTL tog fat i sagen, da en nyere praksis hos færdselspolitiet betød, at flere vognmænd med frontmonteret udstyr til for eksempel snerydning, fik tilsendt bødeforlæg og sågar mødt med påstand om betinget frakendelse af kørekortet. Begrundelsen har været, at alle beslag var trafikfarlige og skulle afmonteres, når de ikke var i brug.Med den nye og præciserende vejledning fra Færdselsstyrelsen bliver Færdselspolitiets praksis parkeret.- Så får vi nok også ryddet vejene for sne til næste vinter, siger DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.I den nye vejledning hedder det blandt andet:

”Lastbil forberedt til kørsel med sneplov kan i beredskabsperioden fra 1. oktober til 1. maj, samt i en forberedelsesperiode på 14 dage før og efter, være forsynet med beslag og konsol for sneplov, såfremt disse beslag og konsol er afrundede eller afskærmede, så de ikke frembyder unødig fare for andre trafikanter.”



”Uden for forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er afmonteret, kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forblive monteret, såfremt den udragende del af beslagene er afskærmet, eller beslagene har en rundingsradius på mindst 5 mm.”





Vognmændene får ifølge Færdselsstyrelsen en periode frem til 31. december i år til at indrette sig efter fortolkningen af de generelle bestemmelser og få bragt køretøjerne i overensstemmelse med reglerne. Lastbiler med frontmonteret udstyr kan således godkendes ved syn resten af 2017 med bemærkning om, at frontmonteret udstyr er utilstrækkeligt afskærmet. Rigspolitiet er orienteret om overgangsperioden.





Tilfreds med Færdselsstyrelsen

- Der havde bredt sig en meget restriktiv praksis hos politiet, der har vanskeliggjort arbejdet for de mange vognmænd, som bidrager til at holde vejene fri for sne om vinteren. Var praksis og vejledning ikke blevet ændret, som det nu sker efter massivt pres og efter rådgivning fra DTL - Danske Vognmænd, er jeg ikke i tvivl om, at vi ville have haft færre vognmænd, der ville bidrage til snerydning i fremtiden. Man skal altså passe på med at gøre livet alt for surt for dem, der holder samfundet i gang, siger Erik Østergaard.















- Vi er lige kommet ud af en iskold april med nattefrost, slud og hagl, og i princippet kan der falde sne helt ind i maj. Der er derfor al mulig grund til, at myndighederne udviser en fleksibilitet, der modsvarer den, vognmændene udviser, når de på alle tider af døgnet og i snevejr kører ud og rydder vejene til gavn for samfundet, siger Erik Østergaard og fortsætter:



- Der er samtidig på anbefaling fra DTL fundet en god løsning for frontmonteret holder til sækkevogne på renovationsbiler. Så ikke bare holder vi snerydningen kørende, men også affaldsindsamlingen hos landets borgere sikres. Og så vil frontstøtteben fremover ikke skulle indregnes i lastbilens totallængde. Det, tror jeg, mange bliver glade for.





DTL er alt i alt tilfreds med Færdselsstyrelsens indsats og den nye vejledning, der giver klarhed for såvel vognmændene som politiet.





- Det er godt at få præciseret, hvordan den trafikale risiko ved frontbeslag kan minimeres. Under alle omstændigheder er sne- og isglatte veje en langt større risiko for langt flere.





Interesserede kan læse mere om Færdselsstyrelsens vejledning om frontmonteret udstyr på lastbiler her:











