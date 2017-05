Sikkerhedsrapport fokuserer på bløde trafikanter

Torsdag 11. maj 2017 kl: 12:04

Fakta om Volvo Trucks' Accident Research Team:

Volvo Trucks' Accident Research Team - ART - har siden 1969 undersøgt og analyseret trafikulykker, der involverer lastvogne

I snart 50 år har ART's erfaring og ekspertise dannet grundlag for Volvo Trucks' målsætning om konstant at forbedre lastbilers egenskaber, som forhindrer ulykker og kvæstelser

Af: Redaktionen - I Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017 analyserer og beskriver vi, hvorfor ulykker, hvor lastvogne er involveret, sker, hvordan de sker, og hvad der bør gøres for at mindske risikoen for ulykker og konsekvenserne af dem. Det er fakta, som ikke kun er vigtige for vores egen produktudvikling, men også for alle, der arbejder for et mere sikkert trafikmiljø, siger Peter Wells, der er chef for Volvo Trucks' Accident Research Team.Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017 er den anden eksternt publicerede rapport fra Volvo Trucks' Accident Research Team.- Det er utroligt vigtigt på globalt plan at reducere antallet af trafikulykker Det er grunden til, at vi ønsker at dele resultaterne af vores undersøgelse på en tydelig og letforståelig måde, siger Peter Wells.Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017 er baseret på Volvo Truck’s egne ulykkesundersøgelser og på data fra forskellige nationale og europæiske myndigheder. En af rapportens konklusioner er, at der er et større behov for at fokusere på at reducere risiciene for de bløde trafikanter - eksempelvis fodgængere, cyklister, knallertkørere og motorcyklister.- I løbet af det seneste årti er antallet af alvorlige trafikulykker, hvor tunge lastvogne har været involveret, blevet næsten halveret i Europa. Lastvognsulykker, hvor der har været involveret bløde trafikanter, er dog ikke blevet reduceret i samme grad, siger Carl Johan Almqvist, der er trafik- og produktsikkerhedschef hos Volvo Trucks.Omkring 35 procent af de personer, der får alvorlige kvæstelser eller bliver dræbt i ulykker, hvor tunge lastvogne er involveret, er de bløde trafikanter. Med den hastige udvikling i urbaniseringen og det stigende antal mennesker og køretøjer på vejene er der en risiko for, at flere vil blive kvæstet i trafikken, medmindre der tages seriøse tiltag imod det.- For at nedbringe antallet af ulykker er det nødvendigt at fortsætte med udviklingen af en række tekniske løsninger, der kan hjælpe chaufføren med at undgå potentielt farlige situationer. Alle trafikanter skal desuden blive mere bevidste om de risici, der findes i trafikken, og hvordan vi bedst kan reducere dem, siger Carl Johan Almqvist.Han peger på, at det er meget vigtigt at give chaufføren et klart overblik over lastvognens nærmeste omgivelser for at undgå ulykker. Som en af de mange supplementer til bakspejle, nærzonespejle og bakkameraer har Volvo Trucks udviklet en løsning, hvor chaufføren kan se, hvad der sker ved det forreste hjørne i passagersiden ved hjælp af et kamera.- Det er også vigtigt, at fodgængere og cyklister er opmærksomme på, hvor vigtigt det er at se og blive set og at bidrage til en smidig og sikker interaktion i trafikken. Det er grunden til, at vi målretter vores uddannelsesmateriale både mod unge og voksne - for eksempel kampagnerne Stop Kig Vink og Se og bliv set, som sætter fokus på lige netop disse problemer, siger Carl Johan Almqvist.For at reducere risikoen for ulykker med andre køretøjer er Volvo’s lastvogne udstyret med forskellige aktive sikkerhedssystemer. Men hvis der skulle ske en ulykke, er den vigtigste faktor en gennemprøvet og pålidelig del af sikkerhedsudstyret - sikkerhedsselen.- Rapporten viser, at alt for mange lastvognschauffører ikke bruger deres sikkerhedssele, selvom vi ved, at halvdelen af de lastvognschauffører, der kørte uden sikkerhedssele, og som døde i trafikulykker, ville have overlevet, hvis de bare havde brugt deres sikkerhedssele, siger Carl Johan Almqvist.Interesserede kan hente Volvo Trucks' sikkerhedsrapport for 2017