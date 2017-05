- Medier omtaler 27 fulde chauffører

Torsdag 11. maj 2017 kl: 11:42







Erik Emil Hansen mener, at noget af ansvaret for, at østeuropæiske chauffører kører spritkørsel, ligger hos de vognmænd og speditører, der benytter udenlandsk arbejdskraft til lavelønninger - lønninger, der er så lave, at ventetid ikke betyder så meget.









- Virksomhederne og speditørerne skal sørge for, at de udenlandske chauffører får en ordentlig løn, så de har råd til at tage ansvar og sige nej til at køre, når de har drukket, siger Erik Emil Hansen.









Han opfordrer vognmænd og speditører til at stille samme høje krav om trafiksikkerhed til de udenlandske chauffører som til danske chauffører for at på bugt med de dårlige vaner med at drikke alkohol og efterfølgende køre lastbil.







Han peger på, at mange uger eller måneder hjemmefra sammen med lav løn kan være årsagen til, at chaufførerne kører, selvom de har drukket alkohol.Østchaufførerne venter mange gange i flere dage på rastepladser rundt omkring for at få nye opgaver. I ventetiden får de måske lidt - eller meget - at drikke. Når der så dukker noget arbejde op, kører de, selvom de har drukket for meget.