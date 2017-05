Transportorganisation roser politikere for at være lydhøre over for transportvirksomheder

Torsdag 11. maj 2017 kl: 11:16

Af: Redaktionen - Vi er glade på erhvervets vegne for, at en konkret sag ser ud til at være løst tilfredsstillende. Samtidig skal der lyde stor ros til politikerne for at være lydhøre og træde til, når det er nødvendigt at ændre en uhensigtsmæssig lovgivning, siger Carina Christensen.Selv om man ikke har set det konkrete ændringsforslag endnu, så tyder det på, at Kristian Nørgaards vognmandsforretning ATH Arden ApS også bliver reddet. For Kristian Nørgaards vognmandsforretning skulle flytte fra firmaets nuværende adresse på en nedlagt landbrugsejendom, fordi Natur- og Miljøklagenævnet har underkendt Mariagerfjord Kommunes landzonetilladelse af virksomheden. Underkendelsen viste, at der ikke var taget højde for at give tilladelser til transport- og logistikvirksomheder i landzone. Det er den ændring, politikerne laver nu.





Ifølge Transportmagasinet er der nogle detaljer, der skal helt på plads, før det ændrede lovforslag kan vedtages. Det ene er det antal år, en transportvirksomhed skal have drevet virksomhed på en nedlagt landbrugsejendom, før man vinder hævd på en lovliggørelse. Det andet er begrænsninger på størrelse og udvidelser.





© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.