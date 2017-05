Politikere vi finde nye formuleringer til planloven

Torsdag 11. maj 2017 kl: 11:10

© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Ifølge Transportmagasinet er partierne bag planlovsforliget efter alt at dømme ved at finde til enighed om at ændre lovforslaget til fremtidig planlov, således at vognmænd i landzone fremover kan fortsætte deres virksomhed- Det er en spændende udvikling i sagen, og jeg håber virkelig, at politikerne kommer frem til en holdbar løsning. Det giver jo ikke mening, at man i landzone - hvor man i forvejen slås med affolkning og tab af erhverv og arbejdspladser - gør livet surt for vognmandserhvervet, siger vognmandsorganisationen DTL’s administrerende direktør, Erik Østergaard.Sagen tog for alvor fat, da DTL-medlem og vognmand i landzone, Kristian og Solveig Nørgaard fra Arden i Himmerland var med DTL-Danske Vognmænd og Dansk Erhverv til foretræde i Folketinget, for at gøre opmærksom på det uholdbare i deres konkrete sag - men også i de mange lignende sager landet over, hvor vognmænd risikerer eller allerede har mistet retten til at drive vognmandserhverv i landzone.Ifølge Transportmagasinet og journalist Claus Djørup fra Fagpressebureauet, er partierne bag planlovsaftalen (V, LA, K, S og DF) angiveligt ved at finde nogle formuleringer, så familien Nørgaard og andre vognmænd, kan fortsætte deres forretninger.- Det er vigtigt, at der findes nogle formuleringer, der muliggør, at der kan fortsat kan drives vognmandsvirksomhed også i landzone. Mange transporter foregår jo dér: Landbrugsprodukter, fødevarer, gødning osv. og oftest mellem lokaliteter i landzone. Det giver ingen mening, at transportleddet med vold og magt skal tvinges væk. Så nu sætter vi vores lid til at fornuften sejrer, siger Erik Østergaard.Lovforslaget til en ny planlov er sat til tredjebehandling og vedtagelse i Folketinget 1. juni.