DSB’s kørte ud af første kvartal med et resultat på 48 millioner kroner

Torsdag 11. maj 2017 kl: 10:45

DSB’s operatørpunktlighed for såvel Fjern- & Regionaltog som S-tog opfylder kontraktmålene

Passageromsætning og antal rejsende er negativt påvirket af sporarbejder, ID-kontrol og grænsekontrol

Den nettorentebærende gæld er reduceret med 134 millioner kroner

IC4-togsæt ude af passagerdrift i tre uger

Fortsat vækst i salget af Orange-billetter

Implementering af takstreform - Takst Sjælland

Af: Redaktionen Resultat før skat for første kvartal i år på 48 millioner kroner ligger på niveau med samme periode i 2016, hvor resultatet korrigeret for poster af engangskarakter udgjorde 53 millioner kroner. Den nettorentebærende gæld er reduceret med 134 millioner kroner i forhold til 31. december 2016 og med 763 millioner kroner inden for det seneste år.I forbindelse med kvartalsrapporten fremhæver DSB følgende:Operatørpunktligheden for Fjern- & Regionaltogstrafikken - antallet af tog til tiden som DSB alene står til ansvar for - ligger på 94,0 procent i første kvartal i år mod 92,7 procent i første kvartal sidste år - og ligger over trafikkontraktens mål.Den forbedrede operatørpunktlighed er ifølge DSB resultatet af de initiativer, som DSB har sat i værk for at reducere antallet af forsinkende fejl på togene. Initiativerne omfatter blandt andet ansættelse af ekstra medarbejdere på værkstederne.DSB peger i den forbindelse på, at aldrende lokomotiver og togsæt kræver mange ressourcer for at være i god stand. Derfor arbejder DSB også med at udvide åbningstiden på de værksteder, hvor værdien af øget aften/nat/weekend-arbejde er størst. Dertil kommer en effektivisering af værkstedsstrukturen og arbejdsprocesserne, så der skabes en mere sammenhængende vedligeholdelse af togmateriellet.Kundepunktligheden - antal kunder til tiden - er forbedret i første kvartal i år i forhold til sidste år. Men kundepunktligheden er stadig udfordret og ligger med 79,3 procent under trafikkontraktens mål på 82,4 procent. Signalfejl og arbejdet med infrastrukturen er nogle af årsagerne til, at kun 8 ud af 10 kunder nåede frem til tiden. DSB er i tæt dialog med Banedanmark for at sikre det fælles mål for kundepunktlighed.DSB er fokuseret på at levere den højst mulige punktlighed i hele 2017, men Banedanmark gennemfører en række sporarbejder i hele landet, som vil udfordre togdriften. For eksempel er Kystbanen spærret for trafik mellem Rungsted Kyst og Helsingør i seks uger i sommerferien, mens der er fem dages spærring af trafikken på Ringsted station i juli.DSB og Banedanmark samarbejder om den trafikale såvel som den trafikinformationsmæssige håndtering af sporarbejderne.