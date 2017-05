Taxi-selskab opruster til ny taxilov

Torsdag 11. maj 2017 kl: 10:24

Af: Redaktionen - Vi har positive forventninger til 2017 og vil fortsætte med at investere i forretningen og nye indtægtskilder, der kan positionere os på et mere konkurrencepræget marked. Vi er klar til at tage kampen op, så længe det er på lige vilkår, siger Peter Bjerregaard.Tidligere på året lancerede selskabet et rating-system, der skal give kunderne mulighed for at bedømme chaufføren samt Taxa, der tilbyder guidede ture med historiekyndige chauffører, og Taxa 4x35 vil forsat tænke i nye baner for at udvikle selskabet og branchen.- Vores ambition er at fortsætte udviklingen, så Taxi 4x35 er tilpasset samfundets udvikling og kundernes behov. Vores mål og strategi er at ændre branchen fra et vognmandserhverv til et serviceerhverv med kunden i centrum, siger Peter Bjerregaard.

















