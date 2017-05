Vognmand på Vestfyn valgte Hyva-kran

Torsdag 11. maj 2017 kl: 09:49

Af: Redaktionen Ifølge den danske importør, Din Lastbil Mælger, er kranerne lette at køre og tilpasse vognmændenes øsnker og behov. Morten Stegemejer fra Din Lastbil Mælger fremhæver også, at kranerne kan leveres med en række ekstra muligheder og finesser - eksempelvis som selvind- og udpakkende, centralt smørested og belysning.Kranerne kan fåes med enten Scanreco eller fjernbetjening fra Hetronic, der i Danmark forhandles af Fritz Schur.Din Lastbil Mælger har fornyigt leveret en Hyva-kran til en vognmand på Vestfyn. Vognmanden har et princip om, at han ikke vil nævnes med navn. Men det skal ikke afholde os fra at omtale og vise nogle billeder af kranen, der er monteret på en lettere brugt konsol hos J. Dyhr i Gudbjerg.

























































