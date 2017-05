Skraldebilen har fire aksler - med mere

Torsdag 11. maj 2017 kl: 09:28

Af: Redaktionen Lastvognen er fra fabrikken udstyreret med Udsynspakke+, Komfort+ førerhuspakke, fuld luftaffjedring, elektronisk lastindikator og Volvo Dynamisk Styring, som giver mere direkte styring og reducerer styrekraften med op til 85 procent.

Bilen er derudover opbygget med heldækkende sider for lettere rengøring og perkulat-tank for opsamling af spild.





Øvrigt udstyr på opbygningen er verificeret vægtanlæg med printer og online forbindelse, palleløfter indbygget i sidekasser, holder for poseindlæg for minicontainer og 360 graders Bird Eye kamerasystem.





BL Lakering i Ringsted har stået for lakering af bilen, der er leveret af Volvo Truck Center i Taastrup.





