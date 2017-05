Rederikoncern melder om stærk vækst på Nordsøen

DFDS’ omsætningen steg med 3 procent i første kvartal justeret for ikke-sammenlignelige poster. Den rapporterede omsætning steg med 4 procent til 3,2 milliarder kroner. EBITDA før særlige poster steg med 2 procent til 414 millioner kroner efter højere indtjening i Shipping Division. Resultatet var negativt påvirket af ikke-sammenlignelige poster sammenlignet med 2016, herunder den sene påske i 2017.





Årets første kvartal er årets lavsæson for DFDS som følge af et lavt aktivitetsniveau for passagerer.





Fragtmængderne i Shipping Divisions rutenetværk steg 7 procent og 5 procent eksklusive Hanko-Paldiski-ruten, der blev overtaget i oktober sidste år. Antallet af passagerer var 10 procent lavere end sidste år hovedsageligt på grund af påsken, der faldt i andet kvartal i år, mens den faldt i første kvartal sidste år.





Logistics Divisions EBITDA i første kvartal blev på 48 millioner kroner, hvilket var 11 procent lavere, fordi forretningsområdet Nordics resultat blev reduceret af omkostninger knyttet til dels opstart af nye kontrakter, dels ubalancer. I nogle markeder var aktiviteten endvidere lavere end sidste år. Resultaterne for forretningsområderne Continent og UK & Ireland var som forventet.





I forbindelse med kvartalsregnskabet peger DFDS’ på, at de europæiske vækstforventninger fortsat understøtter DFDS' infrastruktur af færgeruter og logistikaktiviteter.



Omsætningsvæksten for hele året forventes fortsat at blive omkring 4 procent, eksklusive bunkertillæg.



EBITDA før særlige poster forventes ligeledes fortsat at komme til at ligge i et interval på 2.600-2.800 millioner kroner, hvilket er højere end på samme tidspunkt sidste år.









Nøgletal













Millioner kroner





1. KVT.





1. KVT.













LTM*





LTM*

























Før særlige poster





2017





2016





Ændr. %





2016-17





2015-16





Ændr. %





2016













































































Omsætning





3.220





3.088





4 %





13.922





13.636





2 %





13.790









EBITDA





414





405





2 %





2.598





2.218





17 %





2.588









EBIT





189





181





5 %





1.652





1.353





22 %





1.644









Resultat før skat





173





157





10 %





1.616





1.249





29 %





1.600













* Sidste tolv måneder













