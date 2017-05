Rederiforening deltager i arktisk rådsmøde

Onsdag 10. maj 2017 kl: 21:00

Af: Redaktionen Danmarks Rederiforening er en af 22 repræsentanter fra erhvervslivet fra de arktiske stater og 6 organisationer for de oprindelige folk i Arktis.

- Arctic Economic Council er en vigtig platform, der samler de arktiske erhvervsinteresser. Det giver mulighed for at mødes med repræsentanter fra de øvrige arktiske lande og de oprindelige folk for at drøfte, hvordan vi kan fremme en erhvervsudvikling i Arktis, der både er bæredygtig og økonomisk rentabel, siger Morten Glamsø, der er chefkonsulent i Danmarks Rederiforening.





I forbindelse med mødet overgår formandsskabet for Arctic Economic Council fra USA til Finland. Formandsskabet roterer hvert andet år, og følger samme cyklus som Arktisk Råd. I løbet af de to år, hvor USA har været formand for AEC, er rammerne for arbejdet, samt et permanent sekretariat i Tromsø i Norge blevet etableret.





I den kommende formandskabsperiode er ambitionen at styrke samarbejdet med Arktisk Råd, hvor de arktiske regeringer sidder, på områder, der har betydning for erhvervslivet. På mødet var der også opbakning til, at Arctic Economic Council skal spille en aktiv rolle i forhold til at komme med input til offentlige høringer, som har betydning for erhvervslivet og forretningsudvikling i Arktis.





- At årsmødet afholdes forud for Arktisk Råds ministermøde sætter en streg under, at bæredygtig vækst og udvikling i disse fjerntliggende egne kræver samarbejde på tværs af landegrænser. I den forbindelse spiller skibsfarten en vigtig rolle. Arktis rummer et stort erhvervspotentiale, men det kræver tålmodighed at udvikle. Rejsen er kun lige er begyndt, og nu gælder det om at få rammerne på plads, siger Morten Glamsø.









© Copyright 2017 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.