Vognmandsforretning har fået en special-kærre med kroghejs

Onsdag 10. maj 2017 kl: 17:00

Af: Redaktionen Kroghejset, der er Multilift XR20ZL.590-kroghejs, er monteret på en tre-akslet Nopa KKC240-kærre og kan håndtere containere af længden 4,1 - 6,6 meter.









Harding Poulsen Vognmandsforretning havde særligt ønsket at få kroghejset monteret på en kærre. Normalt monteres wirehejs på en sådan kærre, men Sawo ville gerne efterkomme ønsket.





Ved at montere et kroghejs fremfor et wirehejs undgår kunden at skulle kravle rundt i mudder eller jord for at sætte wire fast på containere. I stedet kan kroghejset gribe direkte fat i containeren og trække den op på kærren.









Harding Poulsen Vognmandsforretning arbejder til dagligt med alt fra vognmandskørsel til kranarbejde og landbrugskørsel.





